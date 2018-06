VIDÉO - Pogba nous apprend le Shaku Shaku, sa nouvelle danse pour célébrer les buts

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Paul Pogba n'est pas le dernier quand il s'agit de lancer - ou relancer - les tendances. Vous vous souvenez du dab ? Le milieu de terrain de Manchester United était dans le coup. La "Pogdance", c'est lui qui l'a élevée au rang d'art grâce à des vidéos sur YouTube du temps où il était à la Juventus. Ce dimanche, sur LCI, Paul Pogba nous a appris les rudiments de la nouvelle danse dont il peaufine les mouvements dans la chambre du camp de base de l'équipe de France à Istra en compagnie de Presnel Kimpembe.



Il s'agit d'une danse qui trouve son origine dans les quartiers de Lagos au Nigeria et dont l'hymne "Shaku Shaku" a été composé par Dj Prince. Alors comment danse-t-on ? Paul Pogba en personne explique les gestes de base, histoire que vous ne soyez pas surpris lorsque les Bleus vont enchaîner les pas chalouper sur les terrains de Russie. Et pourquoi pas dès mardi lors de Danemark-France (16 heures, à suivre sur TF1), un match capital qui peut sceller la première place du groupe C.