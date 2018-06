Portugal-Espagne (3-3) : le coup franc magistral de Cristiano Ronaldo

Par Yohan ROBLIN | Ecrit pour TF1 |

On va être franc avec vous, les mots nous manquent pour qualifier Cristiano Ronaldo. Déjà auteur d'un doublé, sur penalty (4e) puis une frappe sèche à l'extérieur de la surface (44e), le capitaine du Portugal s'est offert un triplé face l'Espagne (3-3), ce vendredi 15 juin pour son premier match dans cette Coupe du monde. À la suite d'une faute (évitable) de Piqué à une vingtaine de mètres, plein axe, l'attaquant du Real Madrid a pris ses responsabilités, alors que l'Espagne menait 3-2 à deux minutes de la fin. De l'intérieur du pied droit, il a déposé une merveille de coup franc direct dans la lucarne. Impuissant, David de Gea est transpercé sur sa gauche.

En l'espace de 90 minutes, Cristiano Ronaldo a fait trembler les filets des Espagnols à trois reprises, alors qu'il n'avait jamais réussi à marquer contre eux en quatre confrontations. À 33 ans et 130 jours, CR7 est devenu le joueur le plus âgé de l'histoire à inscrire au moins trois buts lors d'un même match en Coupe du monde. Au passage, il rejoint le Hongrois Ferenc Puskas (84 buts) comme deuxième meilleur buteur de l'histoire en sélections. Devant lui, il n'y a plus qu'un homme : l'Iranien Ali Daei (109 buts).





