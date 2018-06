L'ex-Miss France Rachel Legrain-Trapani a "halluciné" devant le match de son chéri Benjamin Pavard

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

L'ex-Miss France Rachel Legrain-Trapani a réagi après le match France-Argentine au but aussi incroyable qu'improbable de son compagnon Benjamin Pavard. Et elle est fière !

Hormis ses coéquipiers et la France entière, il faut le reconnaître, il y a une personne qui ne s'attendait pas à voir compagnon marquer en huitième de finale face à l'Argentine. Cette personne, c'est Rachel Legrain-Trapani, la compagne de Benjamin Pavard. Interrogée à la sortie du stade, celle qui fut élue Miss France en 2007 a réagi au micro de TF1 : "C'est inespéré, c'est sorti de nulle part, on a tous hurlé de joie. Ça a relancé le match et on est fier, tout simplement. En tout cas moi j'ai halluciné complet."

"Je sais de quoi il est capable"

Pour autant, est-elle surprise du talent et plus largement du but de son compagnon ? Pas forcément. "Je sais de quoi il est capable, donc je suis surprise mais avec tout le travail qu'il fait, je comprends qu'il réussisse aujourd'hui", analyse-t-elle. "C'était le plus beau match de football que j'ai vu. En plus là, je suis impliquée donc forcément, j'ai eu beaucoup d'émotions mais ça a été un magnifique match. Je suis bien contente que les français aient montré de quoi ils étaient capables. On a été beaucoup critiqué et je pense que c'était la meilleure façon de répondre..."

