Revivez la dernière minute haletante d'Allemagne-Suède

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Le coup d'envoi vient d'être donné après le but de Toni Kroos. Les Suédois, sur le terrain comme en tribunes, n'en reviennent pas d'avoir vu le sort de leur rencontre leur échapper à ce point. Et pourtant. Ultra-dominatrice dans son jeu sans pour autant apporter de grandes garanties en défense, tout en manquant de réalisme en attaque, l'Allemagne s'impose, finalement. Après avoir été menée, avant la mi-temps, d'un improbable piqué d'Ola Toivonen, 0 but cette saison avec Toulouse. Après avoir tiré un but de Reus de ses résolutions prises à la mi-temps. Et enfin, après ce coup franc magnifique de Toni Kroos, à la 95e minute.

>> Revivez le match

La mine défaite des supporters suédois le dispute à la rage de Kroos, qui tambourine le terrain pour marteler sa joie, tandis que Rüdiger et d'autres coéquipiers viennent l'enlacer. Sur le bord du terrain, Joachim Low affiche un sourire soulagé, entouré par Oliver Bierhoff et d'autres membres du staff allemand.



L'Allemagne a balbutié. L'Allemagne n'est certainement pas qualifiée et devra montrer un autre éclat face à la Corée du Sud, pas éliminée, lors du 3e match du groupe F. Mais l'Allemagne est en vie et c'est déjà une victoire.