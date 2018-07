"Un rêve d'enfant" : la fierté des Diables rouges après leur qualif' historique

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Le Brésil, dernière équipe sud-américaine en lice dans cette Coupe du monde, vient d'être sorti par de solides Belges. Des Belges qui ont sorti le grand jeu ce vendredi soir sur la pelouse de Kazan. Au terme d'un énorme match, tant offensivement que défensivement, les Diables rouges ont réussi à se qualifier pour les demi-finales. Un dernier carré où ils retrouveront les Bleus, mardi à 20 heures. Mais en attendant, place aux réactions et à la fierté des hommes de Roberto Martinez.

>> Brésil-Belgique (1-2) : le résumé grand format de la victoire des Diables rouges

"On a défendu comme des lions"

Tout heureux de cette qualification, Thibault Courtois, le gardien belge, "n'y crois toujours pas" : "C'est un rêve d'enfant. Jouer un match de Coupe du monde face au Brésil, c'est fantastique (...) Ils avaient du mal à défendre, sur nos contre-attaques. En deuxième mi-temps, c'était difficile de garder le ballon mais on a bien défendu (...) On a défendu comme des lions jusqu'à la dernière minute (...) Les grands gardiens sont là sur les grands moments, et je crois que je l'ai fait aujourd'hui".

Puis le portier des Diables Rouges, de dire ce qu'il pense de nos Bleus : "On est voisins, c'est une jolie rivalité. Ils jouent très bien, sont très rapides en contre-attaque, ça va être un autre match qu'aujourd'hui. Mbappé joue bien, Griezmann aussi (...) mais bon il y a l'aspirateur, N'Golo Kanté", rigole celui qui est le coéquipier du milieu défensif français à Chelsea. "Avec la France, nous sommes deux bonnes équipes qui ont surpris beaucoup de gens aujourd'hui (...) On sait qu'on est fort et qu'on peut gagner, et c'est ce qu'on a fait".

"Super content de jouer contre la France"

Eden Hazard lui, est déjà redescendu sur terre. "On est tous conscients de ce qu'on vient de faire. On vient d'éliminer le Brésil, une équipe qui a gagné cinq fois la Coupe du monde. Nous, c'est la deuxième fois qu'on est en demi-finale. On est tous très contents, avec le match qu'on a fait, ça a pas été facile parce qu'ils poussaient à la fin jusqu'à la dernière minute, mais on a tenu bon. Maintenant on a cinq jours pour profiter de ce moment entre joueurs. Le pays tout entier et tous les supporters, une petite pensée pour eux. On va refaire ça, dans cinq, six jours (quatre jours en réalité, le match face à la France ayant lieu mardi, ndlr)."

Concernant les Bleus, le joueur de Chelsea sait que cela sera compliqué mais il n'a pas peur. "Super content de jouer contre la France même si ça va être compliqué. Avec le Brésil, c'était la meilleure équipe du tournoi, surtout avec ce qu'ils ont montré en huitièmes et en quart. Très costaud collectivement, qualités individuelles au dessus de la moyenne, on s'attend à un gros match, compliqué mais nous aussi on a nos armes". Pensait-il à Thierry Henry, entraîneur adjoint de l'équipe belge ? "Thierry Henry nous apporte beaucoup de choses, grâce à son vécu, son expérience, il nous parle beaucoup, il nous rassure... ça fait toujours plaisir d'avoir un joueur comme lui, au sein du groupe."

>> La réaction d'Eden Hazard





"On espère réitérer l'exploit"

Et pour l'un des plus français des joueurs belges, Thomas Meunier, les Belges ne peuvent "être que fiers de ce qu'ils ont fait" : "C'est le football, il fallait qu'une équipe passe à la trappe. Chacun a travaillé et fourni les efforts nécessaires, les pour cents supplémentaires pour contrer ces brésiliens que tout le monde disaient déjà champions du monde. Je peux que féliciter les joueurs, le staff et toute la Belgique pour le soutient et le dévouement que tout le monde met dans cette Coupe du monde".

Après son carton jaune récolté contre les Brésiliens, Thomas Meunier sera absent face aux Bleus, ce qui ne l'a toutefois pas empêché de donner son avis sur les Tricolores. "Je pensais que la finale serait France-Brésil. C'était sans compter que la Belgique serait là. Finalement, on remplace les Brésiliens, ce sera une belle demie-finale, entre pays voisins. On peut déjà être très fiers de ce qu'on a fait, personne ne nous attendait là... On a eu droit à une Belgique qui, qualitativement, était très présente, on espère réitérer l'exploit contre la France."

>> La réaction de Thomas Meunier





>> Toutes les infos sur la Coupe du monde en Russie