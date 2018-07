Les clichés du photographe submergé par les Croates après le but de Mandzukic

Par Yohan ROBLIN | Ecrit pour TF1 |

Alors que les Croates fêtaient le but de Mario Mandzukic en prolongation contre l'Angleterre (2-1) en demi-finale de la Coupe du monde ce mercredi 11 juillet, un photographe a été submergé par la joie des partenaires de Modric.

Il voulait immortaliser la joie des Croates après le but de Mario Mandzukic. Assis derrière les panneaux publicitaires, aux côtés de ses confrères, le photographe mexicain Yuri Cortez s'est retrouvé malgré lui au plus près des joueurs, écrasé sous le poids des Vatreni, ce mercredi 11 juillet à Moscou lors de la victoire de la Croatie sur l'Angleterre (2-1) en demi-finales de la Coupe du monde. Un moment de liesse capté de l'intérieur.

Plus de peur que de mal pour l'homme à l'appareil photo. Comme on peut le voir sur les clichés (ci-dessous) qu'il a pu capter, il s'est mêlé avec le sourire à ce moment de partage et bonheur avec les joueurs de Zlatko Dalić.







