VIDÉO - Croatie-Danemark : Subasic et Schmeichel superstars d’une folle séance de tirs au but !

Par La rédaction

C’était dingue. C’était fou. A vrai dire, on manque de superlatifs tellement la fin de match entre le Croatie et le Danemark nous a donné des sueurs froides. Après un début de rencontre toute aussi explosive (deux buts en moins de cinq minutes) et une prolongation au bout de l’ennui, les deux gardiens ont tenu leur rang lors d’une séance de tirs au but dont on parlera encore pendant longtemps.



>> Le film du match Croatie-Danemark

Les Danois ont ouvert le bal avec leur star Eriksen qui a vu son tir arrêté par Subasic ! Schmeichel, déjà bien échauffé après avoir arrêté un penalty de Modric en toute fin de prolongation, s’est imposé à son tour devant Badelj.



Au final : deux arrêts pour Schmeichel, trois arrêts pour Subasic. De quoi faire entrer le portier de Monaco dans l’histoire. Il est ainsi devenu le 2e gardien seulement à arrêter trois tirs au but dans une même séance de tab dans une rencontre de Coupe du monde après le Portugais Ricardo face à l’Angleterre en 2006. Vivement la suite !





