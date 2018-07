"Il a changé notre vie" : l'hommage de Didier Deschamps à Aimé Jacquet

Par Yohan ROBLIN | Ecrit pour TF1 |

Didier Deschamps n'est ni plus ni moins que l'héritier d'Aimé Jacquet. Contesté avant le Mondial, comme l'avait été le sélectionneur de 1998 en son temps, il a offert à la France sa deuxième étoile, vingt ans après la première.

>>> "Un truc de ouf !", le rêve éveillé des Bleus champions du monde

>>> Les 5 stats à retenir de l'incroyable victoire finale de l'équipe de France





"Il a mon estime et ma reconnaissance à vie"

Au micro de TF1, "DD" a tenu à saluer "Mémé" : "Aimé, je l'appelle Dieu. Il a fait un miracle avec les 22 faits à la braque qu'on était, il a fait un miracle. Humainement, j'ai énormément de respect pour lui. Il a mon estime et ma reconnaissance à vie parce qu'il a changé notre vie. Quand on est joueur professionnel, et qu'on devient champion du monde, il a changé notre vie. Evidemment, je suis à la place qui était la sienne il y a vingt ans", a-t-il expliqué après avoir fêté ce sacre avec ses joueurs et son staff. "Ça a été un exemple pour moi. Il le sait.

"Avant cette Coupe du monde, on a échangé par message. Il aurait dû venir aujourd'hui mais il n'a pas voulu parce qu'il faut preuve de beaucoup d’humilité. C'est une personne pour laquelle je serais reconnaissant à vie." Vingt ans après, Didier Deschamps s'est inspiré de son mentor pour mener les Bleus sur le toit du monde.

>>> Toutes les infos de la Coupe du monde 2018