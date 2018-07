VIDÉO - Griezmann ne célèbre pas son but face à l'Uruguay (et s'attire les critiques)

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Auteur du deuxième but français à la 61e minute, Antoine Griezmann ne l'a pas célébré. Pourtant, un but en quart de finale de Coupe du monde face à l'Uruguay, ça se fête, non ? Ce n'est pas le choix qu'a fait l'attaquant français : après que sa frappe est entrée dans les cages de Muslera, il est resté stoïque, se contentant de rester sur place. Ce sont ses coéquipiers qui sont venus à lui, avec sur le visage un air de contentement bien plus important.

Griezmann et l'Uruguay, une histoire d'amour

Mais alors pourquoi Antoine Griezmann a-t-il choisi de ne pas exulter après son but ? Car le Français est très attaché à l'Uruguay. Parti vivre en Espagne à l'âge de 14 ans, il a trouvé du réconfort auprès de son entraîneur uruguayen de la Real Sociedad Martin Lasarte ; et de son coéquipier à San Sebastian Carlos Bueno, lui aussi Uruguayen. Arrivé à l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann rencontre Cristian Rodriguez, Diego Godin (le parrain de sa fille) et Jose Gimenez, qui le prennent sous son aile. Ils l'initient à la culture uruguayenne, lui font voir les matches du Peñarol, et lui apprennent à boire du maté. A chaque match de l'Uruguay, l'attaquant qui n'a pourtant jamais mis les pieds dans ce petit pays d'Amérique latine, clame son amour pour la Celeste.



Interrogé par TF1 à la fin du match, Antoine Griezmann a expliqué qu'il n'avait pas célébré son but "par rapport aux amis uruguayens [qu'il a]". Et d'ajouter : "Ils sont importants, ils m'ont aidé dans mes premiers pas dans le monde professionnel donc je suis respectueux."







