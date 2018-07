Les stars (aussi) derrière les Bleus pendant Uruguay-France

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Ce vendredi en fin d'après-midi, la France entière a poussé derrière ses Bleus lors du quart de finale remporté face à l'Uruguay (2-0). Et quand on dit "France entière", on inclue bien sûr aussi les peoples. Déguisés, avec le maillot, en vacances ou devant leur télé, eux aussi ont crié, soutenu, exulté. Sans parler de Dwayne Johnson, alias "The Rock", qui a également laissé un message personnel aux Tricolores (voir la video ci-dessus).

>> VIDÉO - Le résumé grand format du match Uruguay-France





































Impatient...🇫🇷🇫🇷🇫🇷 #franceuruguay Une publication partagée par Patrick Bruel (@patrickbrueloff) le 4 Juil. 2018 à 11 :13 PDT

























