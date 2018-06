Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Une minute seulement après l’égalisation des Iraniens sur penalty, Mehdi Taremi aurait pu offrir la victoire – et la qualification – à la Team Melli. De quoi nourrir des regrets.

Jusqu’au bout, ils n’ont rien lâché. Les Iraniens, tenus en échec par le Portugal (1-1) lundi dans le dernier match du groupe B, auraient même pu l’emporter en toute fin de rencontre. Nous sommes à la 90e+4. L’Iran vient de recoller au score après un penalty transformé par Ansarifard après recours à l’assistance vidéo. Contré par la défense portugaise, le ballon revient dans les pieds de Mehdi Taremi à l’entrée de la surface de réparation. Après une courte course, il frappe mais ne trouve pas le cadre.

Son tir pas assez croisé finit sa course dans le petit filet de Rui Patricio, donnant des frissons à tout le Portugal. Car ce deuxième but iranien aurait été synonyme de qualification pour la Team Melli et d’élimination pour la Seleção das Quinas. Suffisant pour nourrir les regrets d’une nation qui aurait atteint les huitièmes de finale d’une Coupe du monde pour la première fois de son histoire.