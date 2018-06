"La France ira très loin, peut-être même jusqu’au titre", estime le sélectionneur danois

Par Antoine LLORCA | Ecrit pour TF1 |

À la fin du mois de mai, Age Hareide avait vivement critiqué l'équipe de France. "Je ne crois pas en cette équipe", affirmait alors le sélectionneur du Danemark. Sauf que ce mardi, après le match nul (0-0) entre les Bleus et les Dynamites danoises, le coach de nationalité norvégienne avait un tout autre avis sur ses adversaires du jour. "La France a une équipe formidable, ils sont très rapides, ils ont de très bons titulaires et remplaçants. On a vu leurs matches précédents, et à quel point ils étaient bons en contre. A chaque erreur de l'adversaire, la France l'a exploitée."

Et d'ajouter : "Les grands pays montent en puissance, et je pense que la France fera de même. Elle a du talent, individuellement et collectivement. D'autres grandes équipes ont eu des problèmes, comme l'Argentine et l'Allemagne, mais je suis sûr que la France ira très loin, peut-être même jusqu’au titre."

"Les Français sont très bons et précis en contre-attaque"

À la sortie du match, le sélectionneur a aussi parlé de la performance de son équipe. "C'était la première fois que nous voulions être très compacts en défense, et ne pas exercer de pressing très haut, car les Français sont très bons et précis en contre-attaque, c'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il fallait les éviter, et camper dans nos bases", a assuré Age Hareide. "Les joueurs ont vraiment mouillé le maillot, ont été très disciplinés, et c'est une très bonne chose pour nous. Notre objectif en venant ici était d'aller en 8e de finale. Nous avions un groupe difficile, l'un des plus ardus, et l'équipe qui n'a eu que trois points, le Pérou, est l'une de celles qui a le mieux joué."