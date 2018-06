Transe, sieste et doigts d'honneur : le show de Maradona lors de Nigeria-Argentine

Par Antoine LLORCA | Ecrit pour TF1 |

Spectateur de la victoire in extremis des Argentins face au Nigeria (2-1), synonyme de qualification pour les 8es de finale (l'Albiceleste affrontera la France samedi prochain), Maradona a fait le show en tribune. La première image marquante, c'est celle de l'icône argentine en transe après le but de Messi (14'). Les caméras des réalisateurs se tournent alors vers "El Pibe de Oro" que l'on voit lever les bras au ciel et entrer en transe totale. Deux des ses amis le tiennent pour éviter qu'il tombe à l'étage du dessous.





On a vu ensuite l'ancienne gloire s'ennuyer ferme pendant une bonne partie du match. Les caméras ont même filmé une séquence où on voit Diego Maradona en train de piquer un somme alors qu'un ami est en train de lui parler.





Suite au second but des Argentins (86'), Diego Maradona est devenu tout bonnement insultant en adressant des doigts d'honneur au public et en hurlant "puta".





Un geste quelque peu regrettable mais néanmoins habituel pour un homme dont la vie mouvementée est fréquemment rythmée par les frasques en tout genre. Le match semble en tout cas l'avoir marqué physiquement puisque ses proches ont dû appeler les secours à la fin de la rencontre.





