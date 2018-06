Pologne-Colombie (0-3) : le match en un coup d’œil

Par Antoine LLORCA | Ecrit pour TF1 |

Le résumé du match

C'était le match de la mort de ce groupe H. De fait, hormis un nul et quel que soit le score, l'une des deux nations aurait été éliminée. Après 15 minutes difficiles en début de partie pendant lesquelles la Pologne impose son rythme, les Cafeteros se réveillent et multiplient les phases offensives. Trop imprécise pendant un long moment, la Colombie trouve le chemin des filets par l'intermédiaire de Mina (40e), superbement servi par l'homme du match, James Rodriguez. Soutenu par les 30.000 supporters présents dans le stade, les Colombiens ont continué à pousser au retour des vestiaires pour finalement se mettre à l'abri grâce à un but de Falcao aka "El Tigre" (70e). De retour dans le onze de départ après une blessure au mollet, James Rodriguez délivre enfin une passe millimétrée à destination de Cuadrado. Le milieu de la Juventus se saisit du ballon et crucifie Szczesny (74e). De son côté, la Pologne a fait un match d'une tristesse absolue. Pourtant tête de série de ce groupe H, elle a été incapable d'inquiéter David Ospina, à l'image de la star Robert Lewandowski qui n'a tiré que... deux fois ! La Pologne quitte ce Mondial par la petite porte...

L’homme du match

Pas titulaire lors du premier match des Colombiens face au Japon (perdu 2-1), James Rodriguez a fait un retour en grande pompe pour cette rencontre face à la Pologne. Auteur de deux passes décisives dont un caviar exceptionnel sur le but de Cuadrado (voir la vidéo ci-dessous), le joueur du Bayern Munich a montré que, comme en 2014, il avait envie de réussir sa Coupe du monde. Mais s'il a fait un match exceptionnel, il n'est pas le seul : Falcao a lui aussi posé beaucoup de problèmes à la défense polonaise, inscrivant le premier de sa carrière dans un Mondial. Tout comme Cuadrado, qui, intenable sur son aile droite et auteur du dernier but, aurait également pu mériter d'être nommé homme du match. Autant dire qu'ils étaient nombreux à candidater pour ce titre !

La stat’ du match

James Rodriguez aime la Coupe du monde, et cela se voit ! Selon Opta, le joueur du Bayer Munich est impliqué sur 10 buts de la Colombie lors des deux dernière éditions de la Coupe du monde avec 6 buts et 4 passes décisives. Aucun joueur ne fait mieux actuellement...