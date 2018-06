Tunisie-Angleterre (1-2) : le match en un coup d’œil

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Le résumé du match

La rencontre a démarré sur les chapeaux de roue. Dès la 3e minute, Mouez Hassen, le gardien de la Tunisie, sort un arrêt du bout du pied sur une reprise à bout portant de Lingard. Sur le corner qui suit, il se déploie pour empêcher Kane d’ouvrir le score. Malheureusement, il se blesse et cèdera sa place quelques minutes plus tard à Ben Mustapha. Mais juste avant de sortir, il encaisse un but sur corner. Stones cadre une tête surpuissante que Hassen parvient à repousser. Mais Kane qui traîne par-là reprend le ballon et donne l’avantage à l’Angleterre. Lingard n’est pas loin de doubler la marque à la 24e minute, mais sa reprise n’est finalement pas cadrée. Dix minutes plus tard, l’Angleterre concède un penalty sur une faute de Walker sur Ben Youssef. Sassi se lance et égalise même si Pickford était parti du bon côté. On en reste là pour cette première mi-temps. Au retour des vestiaires, on assistera à un match beaucoup plus fermé. Fébrile lors des 45 premières minutes, la défense tunisienne va être imperméable en seconde mi-temps. Les Anglais ont beau squatter le camp tunisien, rien ne passe. Il faudra finalement attendre les arrêts de jeu pour assister au second but de Kane de la tête, sur un corner dévié par Maguire.

L’homme du match

Harry Kane est décidément l’un des meilleurs buteurs du monde. L’homme qui a inscrit 30 buts cette saison en Premier League n’a pas tardé avant d’ouvrir son compteur pour la Coupe du monde. Dès la 11e minute, il profite d’un ballon repoussé maladroitement par Hassen pour ouvrir le score. Au cours du match, il n’aura guère d’occasions à se mettre sous la dent mais il a lourdement pesé et fatigué la défense tunisienne. Une dépense d’énergie récompensée dans les arrêts de jeu du match. Sur un corner, il délivre les siens, en inscrivant de la tête le but de la victoire. Redoutablement efficace avec Tottenham, les Anglais vont visiblement pouvoir compter sur lui et son sens du but.

La stat’ du match

La sélection anglaise est la troisième plus jeune du Mondial (derrière le Nigeria et la France). Le onze aligné ce soir par le sélectionneur anglais Gareth Southgate illustre bien le manque d’expérience de ses hommes. Comme l’indique Opta, le nombre de sélections cumulés des 11 titulaires est de 248. Il faut remonter à 1962 pour retrouver une équipe aussi peu capée dans une compétition internationale.