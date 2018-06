Regardez le premier but de cette Coupe du Monde 2018

Par Amandine REBOURG | Ecrit pour TF1 |

Et voilà le premier but de la Coupe du Monde : il est signé Youri Gazinsky, le milieu de terrain de Krasnodar !

On l'attendait de pied ferme, et il a fallu attendre moins d'un quart d'heure. Le premier but de cette Coupe du Monde 2018 a été rapidement inscrit jeudi au Loujniki Stadium de Moscou. C'est Youri Gazinsky, le milieu de terrain de Krasnodar, qui a ouvert le bal en inscrivant un but de la tête, sur une passe décisive d'Alexander Golovin, à la 13e minute du match inaugural entre la Russie, pays hôte et l'Arabie Saoudite.