L'incroyable but de Denis Cheryshev

Par Amandine REBOURG | Ecrit pour TF1 |

Entré en cours de match après la blessure de Dzagoev, Cheryshev a inscrit un doublé, dont un second but magnifique, pour permettre à la Russie de battre l'Arabie saoudite (5-0) en ouverture du Mondial.

La sortie sur blessure d'Alan Dzagoev a fait au moins un heureux : Denis Cheryshev. Le milieu de terrain de Villarreal n'est pas venu pour rien puisqu'il s'est offert un joli doublé. Après un superbe but inscrit en première mi-temps, il a permis aux Russes d'enfoncer encore un peu plus les Saoudiens dans les arrêts de jeu de la seconde mi-temps.

Servi de la tête par Dziouba, le joueur de 27 ans dribble puis décoche une frappe magnifique de l'extérieur du pied gauche qui finit sa course au fond des filets dans la lucarne opposée. Un but grandiose qui a permis à la Russie de mener 4-0 avant qu'un dernier but de Golovin ne scelle définitivement la rencontre. A noter : Cheryshev est le premier remplaçant à inscrire un but lors d'un match d'ouverture de Coupe du Monde !