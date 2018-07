Russie – Croatie : et encore un chef d’œuvre de Cheryshev

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Si la Russie brille dans cette Coupe du monde, c’est notamment grâce à Denis Cheryshev. En ouvrant le score face à la Croatie ce samedi soir en quarts de finale, le milieu de terrain russe fait grimper à quatre son compteur de buts

Le joueur de Villarreal avait déjà inscrit un but splendide lors du match d’ouverture face à l’Arabie Saoudite et il récidive ce soir. A la demi-heure de jeu, il récupère un ballon anodin à proximité du rond central. Après un une-deux avec Dzyuba, il dribble un défenseur croate et arme du gauche une frappe puissante à 20 mètres qui vient mourir dans la lucarne de Subasic. Un petit bijou…





