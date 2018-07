VIDÉO - Séquence émotion quand Pavard pleure dans Téléfoot

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Il n'a pas beaucoup dormi samedi soir sur le chemin du retour entre Kazan et Istra, "pas une minute". Dimanche matin, Benjamin Pavard était néanmoins debout, invité de Téléfoot sur TF1. C'est que le latéral de l'équipe de France, premier "défenseur-buteur" dans une Coupe du monde depuis Lilian Thuram en 1998, a marqué un but de toute beauté face à l'Argentine. À Jeumont près de Maubeuge, cette reprise de volée somptueuse a forcément eu encore un peu plus de retentissement. C'est là qu'habitent Nathalie et Frédéric Pavard, les parents du joueur de Stuttgart.

Par l'intermédiaire de Téléfoot, ils ont adressé un message à leur fils : "Félicitations pour la victoire, pour la qualification et, surtout, pour ce but qui nous a fait vibrer. Nous sommes très fiers de toi, nous vivons un moment magique grâce à toi et à très bientôt, j'espère en Russie", a déclaré sa mère.



"Je ne les remercierai jamais assez"

Un hommage qui n'a évidemment pas laissé insensible Benjamin Pavard, ému sur le plateau : "Ils ont fait énormément de sacrifices pour moi, depuis tout petit, je suis parti loin de ma famille, en internat à l'âge de 10 ans et ils ont fait plein de kilomètres pour moi, c'est énorme et je ne les remercierai jamais assez. C'est aussi une récompense pour eux, ils comptent énormément pour moi, ils sont toujours là à me soutenir", a répondu Pavard, en essuyant ses larmes.





La veille, présente à Kazan, la compagne de Pavard, l'ex-Miss France Rachel Legrain-Trapani, a elle aussi fait part de sa fierté.