VIDEO - Serbie - Brésil (0-2) : le but do Brasil 100% PSG de Neymar et Thiago Silva

Ecrit pour TF1

Ça aurait pu ressembler à un exercice à l'entraînement. Un banal corner qui a permis au Brésil de doubler la mise et d'assurer sa qualification pour les huitièmes de finale. Mais au stade du Spartak Moscou, Neymar et Thiago Silva ont mis le PSG à l'honneur avec un but aux couleurs brésiliennes qui a dû ravir les supporters franciliens. Et brésiliens bien sûr.

A l’heure de jeu, la Serbie enchaîne les occasions et ne passe pas loin d’une égalisation qui aurait pu lui permettre de rêver. Puis arrive la 68e minute. Neymar est au corner côté gauche. Au premier poteau, Thiago Silva échappe à la vigilance de la défense serbe et décoche une tête qui trompe Stojkovic. Les deux Parisiens, qui s'étaient un peu crispés après le match du Costa Rica, se tombent dans les bras. Et c'est tout le Brésil qui exulte. "Neymar est un phénomène", a commenté le défenseur sur TF1 à l'issue de la rencontre. "Je crois qu'on a beaucoup fait ce geste au PSG et aujourd'hui on a été très intelligents tous les deux", a-t-il ajouté. Ici, c'est ? Paris. Enfin, presque.