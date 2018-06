Tunisie-Angleterre (0-1) : l'ouverture du score à bout portant de Kane

Par Yohan ROBLIN | Ecrit pour TF1 |

Dès la 11e minute, Harry Kane a frappé. L'attaquant de Tottenham a permis aux Three Lions d'ouvrir le score contre la Tunisie. Muet à l'Euro 2016, il a enfin débloqué son compteur dans les compétitions internationales.

Le capitaine de l'Angleterre a montré la voie. En opération reconquête après son Mondial 2014 - une élimination au premier tour - et un Euro 2016 avorté - défaite en huitième de finale face à l'Islande -, les Three Lions ont parfaitement lancé leur campagne russe. Sous pression suite à la victoire de la Belgique face au Panama (3-0), dans l'autre rencontre du Groupe G, Harry Kane a libéré les sujets de sa Majesté contre la Tunisie.

Pour cela, il ne lui a fallu que 11 minutes. Ashley Young a botté un corner depuis le côté gauche et a trouvé Stones au deuxième poteau qui a placé une tête puissante. Mouez Hassen, touché quelques secondes plus tôt, a réalisé une superbe parade mais Kane était présent pour pousser, à bout portant, le ballon au fond des filets.

Absent à la Coupe du monde au Brésil en 2014 et muet lors du dernier Euro disputé en France, le joueur de Tottenham a inscrit son premier but avec les Three Lions dans une compétition internationale.