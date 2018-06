Tunisie-Angleterre (1-2) : invasion de moustiques à Volgograd

Par Antoine LLORCA | Ecrit pour TF1 |

Avant le début du match entre la Tunisie et l'Angleterre ce lundi (1-2), plusieurs joueurs ont été attaqués... par des moustiques, les forçant à se couvrir de répulsif.

Comme les supporters, les joueurs ont dû faire face à de drôles d'ennemis ce lundi à Volgograd à l'occasion du match Tunisie-Angleterre (1-2). Pendant l’échauffement, plusieurs joueurs ont ainsi été vus entrain de s'asperger de répulsif anti-moustique alors qu'ils se faisaient dévorer. C'est l'encadrement de la sélection anglaise qui a ordonné aux joueurs de se protéger. Jesse Lingard et Raheem Sterling ont été vus plusieurs fois pendant l'échauffement entrain d'essayer de faire partir les moustiques qui les attaquaient.

Les supporter présents dans le stade n'ont pas eu cette chance. De fait, il est formellement interdit d'apporter des liquides dans les enceintes des stades de la Coupe du monde.









Des hordes de moustiques et moucherons envahissent chaque été Volgograd, située sur la rive ouest de la Volga. Mais, de l'avis des habitants, ces insectes sont plus nombreux cette année. Les autorités ont diffusé de l'insectifuge sur les champs autour de la ville et dans les quartiers proches du stade, selon les médias locaux, ce qui n'a pas empêché les moustiques de s'attaquer impitoyablement aux touristes.