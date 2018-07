VIDEO - Et les Bleus ont soulevé la Coupe de champion du monde !

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Après quatre-vingt minutes de folie, durant lesquelles six buts ont été marqués, l'équipe de France a enfin pu brandir le trophée, sous une pluie battante dans le stade Loujniki.

Vingt ans qu'on attendait de voir cette image, pour l'éternité. Le dimanche 15 juillet 2018, peu avant 19 heures, les Bleus ont soulevé le trophée après un mois de compétition ! Cette Coupe du monde magnifique qui nous a tant fait rêver depuis 1998.

Dans un stade Loujniki où s'est abattue dans la foulée de leur victoire sur les Croates (4-2) une pluie battante, les 23 joueurs de l'équipe de France et le staff des Bleus se sont réunis pour partager ce moment. Quelques minutes plus tard, les Français étaient toujours sur la pelouse de leur exploit, profitant, en famille, de ce moment dont on connaît la rareté.