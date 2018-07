VIDEO - La victoire des Bleus fait vibrer les Français

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Le match de costauds qu'ont livré les Bleus face à l'Uruguay (2-0), vendredi à Nijni Novgorod a donné de grands espoirs. De Toulouse à Paris, mais aussi à l'étranger, ce sont tous les supporters de l'équipe de France qui se sont mis à y croire un peu plus encore.

Des scènes de liesse partout en France ! Au coup de sifflet final vendredi à Nijni Novgorod, les répercussions de la victoires des Bleus face à l'Uruguay (2-0) ont eu un retentissement énorme jusqu'en France (et partout où se sont rassemblés des Français expatriés). Dans les rues des villes, au camping, des fumigènes, des chants, la France se prend à y croire. Forcément, le match maîtrisé des coéquipiers d'Antoine Griezmann et Raphaël Varane a nourri encore un peu plus les espoirs de grandeur.





A Paris









A Toulouse













A Bordeaux





A Londres





A Genève