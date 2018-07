Will Smith se paie Neymar (et ses piètres qualités d'acteur)

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Il viendra faire le show avant la finale opposant la France à la Croatie dimanche. Mais Will Smith a déjà commencé à faire parler lui dès son arrivée en Russie. Invité à prendre part à une conférence de presse aux côtés de Nicki Jam et Eka Istrefi, avec qui il interprète l'hymne officiel de la Coupe du monde "Live it up", l'acteur américain ne s'attendait sans doute pas à être interrogé sur... la qualité du jeu d'acteur de Neymar. "Je suis dans ce milieu depuis bien trop longtemps pour répondre à cette question", a-t-il lâché.





Du Mondial du Brésilien, on retiendra moins ses deux buts que ses roulades et simulations qui lui ont valu de devenir la risée des réseaux sociaux. Will Smith est d'abord venu à la rescousse de "son gars", saluant son "boulot incroyable" et la "relation intéressante" qu'il entretient avec la star du PSG. Et puis, l'humour n'étant jamais loin avec l'acteur américain, il a répondu en faisant un propre parallèle avec sa carrière d'acteur. " En tant qu'acteur, des fois tu fais "A la recherche du bonheur", des fois, "Independence Day", et une fois de temps en temps, tu fais "Wild Wild West"... Quand tu te produis à l'échelle mondiale, il y a de bons jours et il y a de mauvais jours", a plaisanté l'Américain, faisant rire toute la salle.





Le Brésilien était lui bien loin de ses préoccupations, préférant souhaiter bonne chance à "ses amis" Neymar et Rakitic avant le grand match de dimanche. Rien de feint cette fois-ci...















