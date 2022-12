Coupe du monde 2022 : Neymar et le Brésil rejoignent la Croatie en quarts

COUPE DU MONDE 2022 – Le Brésil s’est largement imposé face à la Corée du Sud lundi soir, en huitièmes de finale. Neymar a marqué pour son retour. La formation de Tite affrontera la Croatie en quarts.

C’était l’une des affiches les plus déséquilibrées de ces 8es de finale sur le papier, et cela s’est confirmé. Le Brésil a facilement disposé de la Corée du Sud de Son Heung-min lundi soir (4-1). C’est la Croatie de Luka Modric et les siens qui attend la Seleçao au prochain tour. Après Argentine – Pays-Bas et France Angleterre, on connaît donc une troisième affiche. Elle aussi est alléchante.

Les Coréens ont été pris à la gorge d’entrée dans cette rencontre. Après moins d’un quart d’heure, le Brésil menait 2-0. A la pause, l’écart était de quatre buts. Titulaire pour son retour dans le groupe, Neymar a fait le break sur penalty avec son calme habituel, juste après l’ouverture du score de Vinicius Junior. Ce sont ensuite Richarlison, auteur de son troisième but dans la compétition, et Lucas Paqueta qui ont alourdi la marque avant le retour aux vestiaires.

Durant le second acte, la Seleçao a géré. Raphinha a bien tenté de participer lui aussi à la fête, en vain. Puis les hommes de Tite n’ont plus été dangereux et ont même laissé Paik Seung-ho réduire la marque d’une belle frappe tendue à l’entame du dernier quart d’heure. Anecdotique mais mérité pour des Coréens qui ont su se montrer dangereux à plusieurs reprises. Pour le Brésil, ce 8e de finale aura presque servi d’échauffement avant un match face à la Croatie qui s’annonce plus accroché.

38

Thiago Silva (38 ans et 74 jours) est devenu le plus vieux passeur de l'Histoire de la coupe du Monde en servant parfaitement Richarlison sur le troisième but brésilien.

3

Neymar est devenu le troisième joueur brésilien à marquer lors de 3 éditions différentes de Coupe du monde, avec Ronaldo et Pelé.

2

C'est la 2e fois que le Brésil inscrit 4 buts en 1re période d'un match de Coupe du Monde, après 1954 contre le Mexique

Neymar : "J’ai eu très peur parce que je passais une très bonne saison. C’est une blessure qui m’a fait beaucoup souffrir, j’ai passé la nuit et le lendemain en pleurs. Mais tout s’est bien passé, ça valait l’effort de rester jusqu’à 11h du matin pour faire du kiné aujourd’hui et tous les jours. Cela valait la peine pour être là aujourd’hui".

Lucas Paqueta : "Je suis très heureux. Je voulais beaucoup marquer. Neymar est notre meilleur joueur, jouer avec lui, c’est mieux. On ne peut pas penser à la finale, on se concentre sur le prochain match, face à la Croatie. Une victoire pour le roi Pelé ? Oui, bien sûr."