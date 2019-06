Le match d’une vie pour les Bleues. Opposées aux Etats-Unis, tenantes du titre et triples championnes du monde (1991, 1999, 2015), les joueuses de Corinne Diacre veulent enfin battre leur plus grand rival dans une compétition internationale. Un succès et les Françaises joueraient une demi-finale de Coupe du monde à domicile.