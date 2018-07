15 Juillet 2018 : La france en bleu+

Afin de prolonger l'extraordinaire aventure des Bleus lors de la Coupe du Monde, TF1 vous propose de revivre cette journée magique du 15 juillet 2018. Le jour de Gloire pour les Bleus… et le jour où le cœur des français a chaviré… Un jour gravé à jamais dans l'histoire. C'est aussi le jour où partout en France, tous les Français se réunis, se sont mobilisés, pour vivre ensemble cette finale, et vibrer avec les héros de l'équipe de France. Mais comment les Français se sont-ils préparés à cette journée ? Comment l'ont-ils vécue ?Et surtout, comment ont-ils fait de ce dimanche un jour dont ils se souviendront toute leur vie ? Toute la journée jusqu'au coup de sifflet final, les équipes de TF1 ont suivi cette journée hors du commun à travers les yeux de 9 français, partout sur le territoire. 9 lieux. 9 façons de vivre le match. 9 destins… mais une même communion. De la cathédrale de Sens, et son curé supporter au plus grand camping de France. Du mariage de Cristina et Charles-Henri qui se marient 30 minutes avant le coup d'envoi au restaurant français de Nadège en Croatie… De la folle journée du taxi parisien aux passagers de l'improbable TGV de 17h17 à l'affût d'un peu de réseau pour capter quelques bribes du match, en passant par les pompiers de Perpignan en pleine intervention au moment du match. Sans oublier la Maternité de St Grégoire, à côté de Rennes, où un heureux évènement se profil en ce jour pas comme les autres. Récit de cette journée incroyable où le pouls de la France a battu au rythme de celui des joueurs pour faire de ce dimanche 15 juillet 2018 une France en Bleu.