2ème étoile

Après 98 - Secrets d’une Victoire et Bleus 2018 : l’Epopée Russe, TF1 vous propose un nouveau film, Deuxième Etoile, célébrant la victoire de l’équipe de France à la Coupe du Monde 2018, réalisé par Frédéric Calenge, le mercredi 2 janvier à 21h00 sur TF1.Deuxième étoile revient sur toute la période de la Coupe du Monde 2018, l’aventure d’une vie pour les 23 Bleus et le Staff de Didier Deschamps avec en point d’orgue cette finale le dimanche 15 juillet face à la Croatie.Ce film offre de très nombreuses images exclusives dans l’intimité du vestiaire de l’équipe de France notamment après la victoire finale et le retour en bus dans leur camps de base à Istra, des séquences jamais diffusées.Pour la première fois, cinq mois après avoir soulevé le trophée, Didier Deschamps avec son staff, le capitaine Hugo Lloris, Blaise Matuidi, Benjamin Pavard, Olivier Giroud, Adil Rami ou encore Kylian MBappé ont accepté de se replonger dans ce mois de folie qui restera gravé dans les mémoires.De la causerie de Didier Deschamps avant la finale, à l’anecdote de l’extincteur d’Adil Rami, un moment important dans la vie du groupe, vous connaîtrez tout de cette victoire à travers des témoignages forts et inédits !