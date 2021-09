Angleterre - Andorre : revoir le match en intégralité

Retrouvez en vidéo et en intégralité le Angleterre / Andorre . Une rencontre amicale qui s'est déroulée au Stade de France à Saint-Denis (93). TFX annonce la diffusion évènement d'un match de qualification pour la Coupe du Monde 2022 :Vivez Angleterre/Andorre, le dimanche 5 septembre à 18h, commenté par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu.Quelques mois seulement après leur défaite en finale de l'EURO, après avoir mené au score mais en étant finalement battu aux tirs au but, les Three Lions sont plus que jamais en quête de revanche et tournés vers la compétition internationale.