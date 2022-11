Angleterre - Etats-Unis (0-0) : voir le résumé du match

Revivez en vidéo le résumé de la rencontre entre l'Angleterre et les États-Unis (0-0), match comptant pour la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. Sans but, la rencontre a quand même permis à des joueurs comme Christian Pulisic (Chelsea), Mason Mount (Chelsea) et Harry Kane (Tottenham) de montrer leurs qualités en tant que joueurs offensifs. La première période restera le momentum de ce match. La sélection de Gareth Southgate a fait une belle opération comptable en vue de la qualification en 8es de finale.