Angleterre - Etats-Unis (0-0) : voir la barre de Christian Pulisic

Revivez en vidéo la superbe frappe sur la barre de Christian Pulisic lors de la rencontre entre l'Angleterre et les Etats-Unis, match comptant pour la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. Au terme d'une action splendide initiée par un contrôle orienté du joueur de la Juventus, Weston McKennie, Christian Pulisic a trouvé la barre de Jordan Pickford. Le joueur de Chelsea a allumé la cage des Three Lions sans réfléchir et failli ouvrir le score.