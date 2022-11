Angleterre - Etats-Unis (0-0) : voir la frappe contrée de Harry Kane

Revivez en vidéo la frappe contrée d'Harry Kane lors de la rencontre entre l'Angleterre et les Etats-Unis, match comptant pour la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. Après une action bien menée, le capitaine des Three Lions aurait pu inscrire son premier but du Mondial, lui qui avait fini meilleur buteur en 2018. Sa frappe a pris le cadre, mais le défenseur de Team Walker Zimmerman a sorti ce tir de justesse. Jude Bellingham avait encore effectué un énorme travail sur cette action.