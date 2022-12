Angleterre - France (0-1) : voir la réaction de Didier Deschamps sur le but d'Aurélien Tchouaméni

Revivez en vidéo le but d'Aurélien Tchouaméni sur une frappe magnifique à plus de 25m des buts anglais. Sur une récupération de Dayot Upamecano, les Bleus partent en contre avec Kylian Mbappé qui repique dans l'axe. Le ballon parvient à Ousmane Dembélé qui remise pour Antoine Griezmann. Le numéro 7 des Bleus sert en retrait Aurélien Tchouaméni qui contrôle et frappe sans élan. Son tir ne laisse aucune chance à Pickford, trop court sur la frappe du madrilène. Ouverture du score pour l'équipe de France !