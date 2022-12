Angleterre - France (1-1) : voir la frappe de Bukayo Saka

Revivez en vidéo l'occasion de Bukayo Saka. Harry Kane décroche et décale sur le côté gauche Luke Shaw. Le défenseur anglais prend son couloir et centre au second poteau pour Bukayo Saka. L'attaquant britannique est à la lutte avec Théo Hernandez et tente de devancer le Français. Mais l'arbitre sanctionne Saka pour une faute sur Théo Hernandez.