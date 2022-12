Angleterre - France (1-1) : voir l'égalisation de Harry Kane sur pénalty

Revivez en vidéo l'égalisation de Harry Kane sur pénalty. Les Anglais poussent et insistent sur le côté droit avec Bukayo Saka. L'attaquant britannique enchaîne les crochets et rentre dans la surface avant d'être taclé illicitement par Aurélien Tchouaméni. L'arbitre désigne le point de pénalty. Harry Kane frappe le pénalty en force et trompe Hugo Lloris pour mettre les deux équipes à égalité.