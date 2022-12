Angleterre - France (1-2) : la réaction de Didier Deschamps sur le penalty raté de Harry Kane

Revivez en vidéo la réaction de Didier Deschamps sur le pénalty raté par Harry Kane lors du quart de finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l'Angleterre (1-2). A la 84e minute de la rencontre, le capitaine des Three Lions a expédié son second penalty du match dans les travées du Al-Bayt stadium et raté l'opportunité de remettre son quipe à 2-2. Ce fait de match majeur a fait la joie du sélectionneur des Bleus sur le banc de touche.