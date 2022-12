Angleterre - France (1-2) : Quand Jordan Henderson snobe Kylian Mbappé dans le couloir

Un match comme un quart de finale de Coupe du monde se commence dans le tunnel qui mène les joueurs sur la pelouse. La preuve avec Jordan Henderson, visiblement très concentré, et qui n'a pas vu Kylian Mbappé venu le saluer. La star française, visiblement décontracté, n'a pas pris ombrage de ce vent et s'est remis dans son match. L'équipe de France a finalement gagné son duel face à l'Angleterre (1-2) et validé son billet pour la demi-finale du Mondial face au Maroc.