Angleterre - France (1-2) : voir le but libérateur d'Olivier Giroud

Revivez en vidéo le but du 2-1 marqué par Olivier Giroud. Après un corner d'Antoine Griezmann, la défense anglaise parvient à se dégager. Le ballon revient sur le côté gauche dans les pieds du numéro 7 des Bleus qui centre parfaitement dans la surface pour Olivier Giroud. Ce dernier prend l'ascendant sur Harry Maguire et place une tête somptueuse à bout portant pour inscrire le second but français !