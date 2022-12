Angleterre - France (1-2) : voir le résumé du match

Revivez en vidéo les meilleurs moments de la victoire de l'équipe de France face à l'Angleterre (2-1) en quart de finale de la Coupe du monde 2022. Au terme d'une rencontre très tendue et très tactique, les joueurs de Didier Deschamps ont réussi à venir à bout des coéquipiers d'Harry Kane. Aurélien Tchouameni (17e) et Olivier Giroud (79e) ont donné la victoire aux Bleus. Harry Kane avait réduit le score sur penalty à la 54e minute, avant de rater un autre penalty à la 84e minute. Les Bleus ont souffert, mais elle a pu compter sur ses cadres comme Olivier Giroud et Antoine Griezmann, décisifs. Kylian Mbappé n'a pas marqué, mais contribué quand même à cette magnifique victoire.