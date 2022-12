Angleterre - France : "Cache ta joie !" la réponse cinglante de Didier Deschamps à un journaliste

Interrogé sur son avenir à la veille du quart de finale entre la France et l'Angleterre, Didier Deschamps ne s'est pas attardé sur la question mais il a proposé un savoureux moment de complicité avec son interlocuteur. Les Bleus, emmenés par Kylian Mbappé, affrontent Harry Kane et les Three Lions pour une place en demi-finale de la Coupe du monde 2022 ce samedi 10 décembre à 20h00 (rendez-vous à 19h50 sur TF1).