Angleterre - France : les clés du match

Revivez en vidéo les dernières informations de notre reporter auprès des Bleus, Saber Desfarges, à la veille du quart de finale de la Coupe du monde 2018 entre l'équipe de France et l'Angleterre. Composition probable de Didier Deschamps, Kylian Mbappé, état d'esprit du groupe : vous retrouverez tout ce qu'il faut savoir avant le choc face aux Three Lions d'Harry Kane et Jude Bellingham en quarts.