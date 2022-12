Angleterre - Sénégal (2-0) : voir le but du break de Harry Kane

Revivez le deuxième but de l’Angleterre face au Sénégal dimanche soir, dans le cadre des 8es de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Alors que les coéquipiers de Kalidou Koulibaly étaient à l’attaque, les Three Lions ont réussi un contre éclair qui s’est terminé par une frappe sèche de Harry Kane, qui a ainsi débloqué son compteur but dans la compétition. Très cruel pour les Sénégalais.