Angleterre - Sénégal (3-0) : voir le résumé du match

Retrouvez en vidéo le résumé du match entre l'Angleterre et le Sénégal, 8e de finale de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar. Les Three Lions, bousculés en début de rencontre, n'ont ensuite pas eu de mal à faire la différence. Jordan Henderson, Harry Kane et Bukayo Saka ont marqué. L'Angleterre affrontera l'équipe de France en quarts.