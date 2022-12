Angleterre - Sénégal (3-0) : voir tous les buts du match

Revivez en vidéo les trois buts de la rencontre entre l'Angleterre et le Sénégal, disputée dimanche soir dans le cadre des 8es de finale de la Coupe du monde au Qatar. Jordan Henderson, Harry Kane et Bukayo Saka ont permis aux Three Lions de se qualifier aisément pour les quarts de finale, où ils affronteront l'équipe de France.