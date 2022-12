Argentine - Australie (2-0) : voir le but du break d'Alvarez (et la grosse boulette de Mathew Ryan)

Revivez en vidéo le deuxième but de l'Argentine signé Julian Alvarez lors du huitième de finale Argentine - Australie, rencontre jouée au stade Ahmad-ben-Ali à Al Rayya. A la 57e minute de la rencontre, l'attaquant de Manchester City a marqué le but du 2-0 après avoir piqué le ballon dans les pieds de Mathew Ryan dans la surface des Socceroos et tiré dans la cage vide. Après une relance à la main côté gauche, Ryan a vu le ballon lui revenir dans les pieds après un pressing intense de Rodrigo De Paul. Le joueur de l'Atlético de Madrid a ensuite mis le coup de pression qu'il fallait et mis le gardien en position de faiblesse. Celui-ci a été ensuite puni par ce diablotin d'Alvarez, arrivé dans son dos !