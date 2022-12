Argentine - Australie (1-0) : voir l'ouverture du score de Lionel Messi

Revivez en vidéo l'ouverture du score de Lionel Messi lors du huitième de finale Argentine - Australie, rencontre jouée au stade Ahmad-ben-Ali à Al Rayyan. A la 35e minute de la rencontre, Messi a ouvert le score d'une superbe frappe du gauche dans la surface de réparation adverse. Après une combinaison avec Rodrigo De Paul et Nicolas Otamendi, le joueur du PSG a récupéré le cuir et allumé Matthew Ryan du gauche. Pour son 1000e match professionnel, la "Pulga" a inscrit son 9e but en Coupe du monde, le premier de sa carrière en phase à élimination directe !