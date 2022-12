Argentine - Australie (2-1) : voir l'arrêt miracle de Damian Martinez

Revivez en vidéo la parade décisive d'Emiliano Martinez lors du huitième de finale Argentine - Australie (2-1), rencontre jouée au stade Ahmad-ben-Ali à Al Rayyan. A la 90e+7 minute de la rencontre, dans le temps additionnel, le portier d'Aston Villa a mis Garang Kuol en échec à quinze secondes de la fin du match. L'espoir australien a récupéré un ballon dans la surface de l'Albiceleste et tiré en pivot du pied droit en direction du but, mais "Dibu" est sorti avec le bon timing et évité le 2-2 à son équipe et une éventuelle prolongation.