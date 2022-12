Argentine - Australie (2-1) : voir le match de Lionel Messi

Revivez en vidéo les meilleurs moments de la prestation de Lionel Messi lors du 8e de finale Argentine - Australie (2-1), rencontre jouée au stade Ahmad-ben-Ali à Al Rayyan. Buteur pour son 1000e match professionnel, la "Pulga" a réalisé sa meilleure prestation dans cette Coupe du monde 2022. Disponible et capable de faire des différences balle au pied, comme à ses plus belles heures au FC Barcelone, le joueur du PSG a été le moteur de la qualification de l'Albiceleste pour les quarts de finale de la compétition. Les Argentins y affronteront les Pays-Bas de Memphis Depay et Louis van Gaal.