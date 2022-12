Argentine - Croatie (0-0) : voir l'arrivée des joueurs

Revivez en vidéo l'arrivée des joueurs de l'Argentine et de la Croatie au Lusail Stadium pour disputer leur demi-finale de Coupe du monde. Une nouvelle fois opposés au Mondial après 1998 et 2018, les deux nations se jouent le premier ticket pour la finale du tournoi face à la France ou le Maroc. Lionel Messi vise un premier sacre et une troisième étoile pour l'Abiceleste. Finaliste en 2018, Luka Modric veut regoûter aux joies d'une finale.